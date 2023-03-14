Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:37, 14 марта 2023Культура

Том Круз пропустил «Оскар» из-за нежелания видеть Николь Кидман

Daily Mail: Том Круз пропустил «Оскар» из-за нежелания видеться с Николь Кидман

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

60-летний американский актер Том Круз отсутствовал на «Оскаре», несмотря на то, что фильм «Топ Гана: Мэверик» с его участием был номинирован на шесть наград, из-за нежелания видеться с бывшей супругой Николь Кидман. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным газеты, актер хотел избежать «неловкого столкновения» с артисткой, с которой развелся более 20 лет назад. «Тома там не было, потому что там была она, и он не хотел стычки», — сообщил источник Daily Mail. Однако источники, близкие к Крузу, рассказали изданию, что причины его отсутствия не «личные», а являются результатом проблем с расписанием.

Кидман и Круз поженился 24 декабря 1990 года и усыновил двоих детей — Изабеллу, которой сейчас 29 лет, и Коннора, которому сейчас 27 лет. Круз подал на развод в феврале 2001 года, сославшись на «непримиримые разногласия».

Ранее Круз рассказал о самом опасном трюке в своей кинокарьере. Артист поведал, что для съемок фильма «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1» он будет прыгать на мотоцикле с высоты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
На Украине решили продолжать удерживать Артемовск
В Роспотребнадзоре оценили вероятность завершения пандемии COVID-19
Пашинян рассказал о желании приобрести квартиру в ипотеку
Бывший премьер Пакистана спрятался от ареста за преданной «армией»
Сотрудница российской полиции покрывала игорный бизнес сожителя и сына
Во Внуково прокомментировали сообщение о неизвестном беспилотнике над аэропортом
Путин призвал общество проявить консолидацию для победы
Минобороны озвучило потери ВСУ на двух направлениях
Путин заявил о создании пятой колонны после распада СССР
Женщина с голой грудью выбежала на сцену на концерте Аврил Лавин в знак протеста
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.