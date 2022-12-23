Том Круз рассказал о самом опасном трюке в кинокарьере

Том Круз назвал прыжок на мотоцикле со скалы самым опасным трюком в своей карьере

60-летний американский актер Том Круз рассказал о самом опасном трюке в своей кинокарьере. Об этом сообщает New York Post.

Артист поведал, что для съемок фильма «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1» он будет прыгать на мотоцикле с высоты.

«Это, безусловно, самая опасная вещь, которую мы когда-либо предпринимали. Мы собираемся снимать трюк в Норвегии, и это будет прыжок на мотоцикле со скалы», — рассказал актер.

Координатор трюков Круза Уэйд Иствуд рассказал, что актер на протяжении года проходил «базовые и продвинутые тренировки» перед тем, как выполнить опасный прием.

Ранее Том Круз поблагодарил фанатов фильма «Топ Гана: Мэверик» и выпрыгнул из вертолета. «Спасибо, что позволяете нам развлекать вас. Это действительно честь для нас», — произнес он, прежде чем упасть в океан.