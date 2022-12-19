Том Круз поблагодарил фанатов «Топ Гана» и выпрыгнул из вертолета

Том Круз поблагодарил фанатов «Топ Гана: Мэверик» и выпрыгнул из вертолета

Американский актер Том Круз записал видеообращение к фанатам фильма «Топ Ган: Мэверик». Ролик был опубликован на официальной странице Paramount Pictures в YouTube.

60-летний артист обратился к зрителям, находясь на летящем вертолете на съемках новых фильмов «Миссия невыполнима». «Я не хотел заканчивать этот год, не поблагодарив всех вас за то, что вы пришли в кинотеатры и поддержали фильм "Топ Ган: Мэверик"», — заявил Круз.

Вместе с актером в вертолете находился режиссер франшизы «Миссия невыполнима» и сценарист «Топ Гана» Кристофер Маккуорри, который напомнил Крузу, что им пора возвращаться к съемкам.

Актер согласился и приготовился прыгать, но перед этим спросил у Маккуорри, присоединится ли он к нему. «Не в этой жизни. Удачи», — сказал режиссер.

Во время прыжка Круз продолжил благодарить фанатов за их поддержку. «Спасибо, что позволяете нам развлекать вас. Это действительно честь для нас», — произнес он, прежде чем упасть в океан.

Ранее фильм «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли обогнал «Титаник» в списке самых кассовых фильмов американского проката.