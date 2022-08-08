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«Топ Ган: Мэверик» обогнал «Титаник» в списке самых кассовых фильмов

«Топ Ган: Мэверик» обогнал «Титаник» в списке самых кассовых фильмов американского проката

Кадр: фильм «Топ Ган: Мэверик»

Фильм «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли обогнал «Титаник» в списке самых кассовых фильмов американского проката. Об этом сообщает DailyMail.

Проект Джозефа Косински занял седьмое место на внутреннем рынке, собрав 662 миллиона долларов и сместив картину Джеймса Кэмерона на восьмую строчку (сборы «Титаника» составили на три миллиона меньше). На шестом и пятом местах в списке самых кассовых фильмов американского проката — «Мстители: Война бесконечности» и «Черная пантера».

В мировом прокате «Топ Ган: Мэверик» собрал 1,35 миллиарда долларов и занял 13-е место в рейтинге самых кассовых проектов. Премьера боевика состоялась в конце мая этого года.

В июле стало известно, что том Круз, исполнивший пилота Питера «Мэверика» Митчелла в картине, заработает за фильм 100 миллионов долларов.

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Анастасия Астахова
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