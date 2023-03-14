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10:09, 14 марта 2023Культура

Сериал The Last of Us обогнал «Дом дракона» по числу зрителей

Сериал The Last of Us набрал 30,4 миллиона зрителей, обогнав «Дом дракона» по просмотрам

Изображение: HBO

Cериал The Last of Us, снятый по одноименной игре, обогнал приквел «Игры престолов» под названием «Дом дракона» по числу зрителей. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сообщается, что первые шесть серий проекта The Last of Us посмотрели 30,4 миллиона зрителей на всех платформах канала HBO. Сериал «Дом Дракона» в прошлом году представил на одну серию больше и в сумме собрал 29 миллионов зрителей.

По данным издания, последнюю вышедшую серию The Last of Us посмотрели 8,2 миллиона человек. С момента выхода первого эпизода проекта количество зрителей увеличилось на 74 процента.

Известно, что создатели шоу Нил Дракманн и Крэйг Мэйзин ранее заявили, что снятый по игре сериал не будет завершен только вторым сезоном, съемки которого уже начались.

The Last Of Us — американский телесериал от канала HBO, основанный на серии видеоигр для платформы PlayStation, в которых показан мир, переживший смертельный вирус.

В конце февраля стало известно, что продажи менструальных чаш увеличились на 400 процентов после появления в сериале The Last of Us.

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Анастасия Астахова
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