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10:35, 14 марта 2023Путешествия

Росавиация раскрыла планы по возобновлению авиасообщения с новыми странами

Глава Росавиации Нерадько раскрыл планы по возобновлению полетов во Вьетнам в 2023 году

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Росавиация в 2023 году будет работать над возобновлением авиасообщения с Вьетнамом, Монголией, Саудовской Аравией и Южной Кореей. Планы ведомства раскрыл глава федерального агентства транспорта Александр Нерадько, документ опубликован на сайте организации.

В докладе также раскрывается, что Росавиация ведет работу над открытием авиасообщения с Мьянмой. «С российскими авиакомпаниями прорабатывается возможность начала выполнения полетов в страны африканского континента (Эфиопия, ЮАР, Алжир, Тунис и другие)», — сообщается о новых направлениях в документе.

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Ожидается, что в 2023 году российские авиакомпании перевезут 101,2 миллиона пассажиров. При этом уточняется, что такой показатель может быть достигнут, если 11 закрытых аэропортов юга России возобновят работу.

В феврале Росавиация запросила российские авиакомпании об их готовности организовать авиасообщение с рядом стран Африки и Непалом. Сообщалось, что агентство начало выяснять, кто из перевозчиков готов начать полеты в Непал, ЮАР, Эфиопию, Кению, Намибию, Сенегал, Танзанию, Уганду и на Маврикий.

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Дарья Рыбак
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