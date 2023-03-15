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13:18, 15 марта 2023Россия

Группу украинских диверсантов уничтожили в Запорожской области

Минобороны: диверсионно-разведывательную группу ВСУ уничтожили в Запорожской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украинскую диверсионно-разведывательную группу уничтожили в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

За минувшие сутки российская авиация и артиллерия поразили места дислокации подразделений ВСУ на южно-донецком и запорожском направлениях. Совокупные потери украинской армии на указанных направлениях составили до 75 человек убитыми и ранеными. Помимо живой силы, были уничтожены три бронемашины противника и САУ «Акация» калибра 152 миллиметра.

Кроме того, российская истребительная авиация сбила украинский вертолет Ми-8 в небе над Запорожской областью, добавили в Минобороны.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года. Целями спецоперации президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Алан Босиков
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