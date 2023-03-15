Протоирей Александр Ткаченко рассказал о смене сферы благотворительности «Круга добра»

Деятельность «Круга добра» изменила сферу благотворительности. Об этом председатель правления «Круга добра», председатель Комиссии Общественной палаты России по вопросам благотворительности и социальной работе рассказал на круглом столе «Благотворительность сегодня: новые ожидания и новая этика». Инициатором встречи стала «Межрегиональная общественная организация содействия реализации программ в области противодействия и борьбы с коррупцией «Национальный комитет общественного контроля», которая предложила Комиссии ОП РФ по вопросам благотворительности и социальной работе обратить внимание на проблему этики, в частности, при проведении благотворительных сборов.

Протоиерей Александр Ткаченко отметил, что сейчас благотворительный ландшафт в стране существенно изменился, в том числе, благодаря появлению Фонда «Круг добра», и важно грамотно оценить эти изменения. По словам отца Александра, Фонд был создан как дополнительный механизм организации и финансирования помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями. Источник финансирования Фонда — разница между плоской и повышенной ставкой подоходного налога. По повышенной ставке облагаются налогом доходы выше пять миллионов рублей. С середины 2021 года через Фонд в дополнение к госпрограммам на эти цели направлено более 100 миллиардов рублей.

«Хочу привести данные исследования Международного информационного агентства «Россия сегодня». Количество объявлений в СМИ о сборах на благотворительную помощь гражданам страны в сложной ситуации за 2022-й год сократилось почти на 90 процентов. Я вижу в этом прямое следствие того, что «Круг добра» обеспечил уже более пять тысяч детей с тяжелыми и редкими заболеваниями дорогостоящими лекарствами и медицинскими изделиями. На эти лекарства благотворительные фонды раньше собирали пожертвования», — добавил Александр Ткаченко, предложив обсудить реалии и вызовы, с которыми сталкивается благотворительное сообщество.

Пример позитивной работы и использования новых возможностей – Фонд «Дети-бабочки», помогающий детям с генными дерматозами, в том числе буллёзным эпидермолизом. «Вместе мы сильнее, потому что мы усиливаем друг друга, создавая систему помощи для пациентов с генными дерматозами на государственном уровне», — рассказала представитель фонда «Дети-бабочки» Анастасия Зонина. По ее словам, после того, как «Круг добра» начал закупать дорогостоящие повязки для детей с буллезным эпидермолизом, «Дети-бабочки» смогли направить свои ресурсы на помощь взрослым пациентам, программ реабилитации, психологическую помощь, социальные программы для подопечных, образовательные проекты.

Председатель правления Межрегиональной общественной организации «Национальный комитет Общественного Контроля» Мансур Юсупов, как и некоторые другие спикеры, обратил внимание на сохраняющуюся проблему необоснованных и непрозрачных сборов пожертвований, действий мошенников под видом благотворительных организаций. «Количество таких организаций сократилось, но жалобы продолжают поступать», — отметил Мансур Юсупов.

Координатор проекта «Все вместе за разумную помощь» Ассоциации cоциально-ориентированных некоммерческих организаций «Благотворительное собрание «Все вместе» Анжелика Иванова отметила, что все благотворительные сборы необходимо проверять, а также отрегулировать схему сборов на частные карты. Она подчеркнула, что некорректные сборы уже сейчас могут попадать под статью УК России о мошенничестве. «Эту статью не нужно дополнительно расширять, нужно сделать так, чтобы она работала. У нас уже всё прописано в законе», — пояснила Анжелика Иванова. Также она обратила внимание на то, что необходимо проводить просветительские мероприятия, посвященные взаимодействию с благотворительными фондами.

Президент Национальной Ассоциации Комплаенс Владимир Балакин рассказал, что, если в благотворительной организации нарушаются этические нормы, информация об этом почти всегда выходит в публичное пространство. Из-за этого к организации снижается доверие, поэтому необходимо действовать превентивно, вовремя проводить проверки и предотвращать нарушения.

По итогам встречи организаторы подготовят резолюцию с конкретными предложениями, прозвучавшими от участников, в том числе с предложениями внесения правок в нормативно-правовые акты, регулирующие работу некоммерческих организаций.