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16:05, 15 марта 2023Моя страна

В Дагестане открылась крупная ветлаборатория

В Бабаюртовском районе Дагестана открылась ветлаборатория для рогатого скота
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Бабаюртовском районе Дагестана открылась ветеринарная лаборатория для крупного и мелкого рогатого скота. В зоне ее обслуживания находятся более 500 тысяч животных, сообщает ТАСС.

«Новую ветлабораторию открыли в селе Бабаюрт. Символическую ленту на открытии перерезал инициатор строительства объекта — премьер Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на строительство лаборатории было направлено 32 миллиона рублей, еще около 40 миллионов рублей потратили на оборудование.

В лаборатории будут проводить диагностические исследования, своевременно выявлять инфекционные и инвазионные болезни сельскохозяйственных животных, в том числе сальмонеллез, пастереллез, бруцеллез. В зону обслуживания учреждения попадают 400 тысяч голов мелкого и 116 тысяч голов крупного рогатого скота.

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Варвара Кошечкина
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