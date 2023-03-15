Американский разведчик рассказал о резком ответе Путина Западу

Американский экс-разведчик Риттер: Путин ответил на обман США разработкой ракет «Авангард»

Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что президент России Владимир Путин ответил на обман Вашингтона в вопросе размещения противоракетных систем в Европе разработкой гиперзвуковых ракет «Авангард». Соответствующим мнением он поделился в своем YouTube-канале.

Риттер напомнил, что США с начала 2000-х годов приступили к размещению систем ПРО в Восточной Европе, убеждая Москву, что установки не предназначены для уничтожения межконтинентальных баллистических ракет. При этом Standard Missile-3 Block IIA используется для этих целей, отметил экс-разведчик.

«Мы лгали русским, и Путин в конце концов заявил: "Тогда мы построим такие системы, которые уничтожат ваши ракеты"», —высказался Риттер.

По словам американского военного, Путин прямо сказал руководству США о своих намерениях и предупредил о последствиях, но Вашингтон к ним не прислушался. В 2018 году российский лидер объявил о создании «Авангардов».

Ранее специалист по науке и технологиям агентства военной разведки США Пол Фрайштлер заявил, что российская система «Авангард» является единственной в мире размещенной гиперзвуковой системой стратегического назначения. Фрайштлер добавил, что конкуренты Вашингтона «разрабатывают возможности, которые смогут держать под угрозой США». «Гиперзвуковые ракеты разработаны для того, чтобы избежать сенсоров и оборонных систем США, представляют угрозу», — сказал специалист.