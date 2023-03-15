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11:03, 15 марта 2023Мир

Поставка российских С-400 в Турцию задержалась из-за позиции Анкары

Aydinlik: поставка партии российских С-400 в Турцию задержалась из-за позиции Анкары

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Поставка второй партии российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию задерживается. Это произошло из-за возражений минобороны страны против пункта о запрете продажи комплекса третьим странам. Об этом пишет газета Aydinlik

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Виктория Кондратьева
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