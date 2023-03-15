Силовые структуры
Россиянин открыл стрельбу из квартиры и попал на видео
В Кировской области мужчина открыл стрельбу из квартиры
В городе Вятские Поляны Кировской области мужчина открыл стрельбу из окна квартиры на пятом этаже. Видео с ним публикует Telegram-канал SHOT.
На кадрах виден ствол и слышны выстрелы.
Местные жители спрятались от стрелка за гаражами. На место происшествия прибыла полиция и ведет переговоры с мужчиной, призывая его прекратить стрельбу и сдаться.
В квартире с ним находится теща, уточняет Telegram-канал «112». Стрелок несколько дней употребляет алкоголь.