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12:53, 15 марта 2023Силовые структуры

Россиянин открыл стрельбу из квартиры и попал на видео

В Кировской области мужчина открыл стрельбу из квартиры

В городе Вятские Поляны Кировской области мужчина открыл стрельбу из окна квартиры на пятом этаже. Видео с ним публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах виден ствол и слышны выстрелы.

Местные жители спрятались от стрелка за гаражами. На место происшествия прибыла полиция и ведет переговоры с мужчиной, призывая его прекратить стрельбу и сдаться.

В квартире с ним находится теща, уточняет Telegram-канал «112». Стрелок несколько дней употребляет алкоголь.

Любовь Ширижик
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