Тяжелобольным украинским беженцам из статьи «Ленты.ру» вручили паспорта России

МВД: приехавшим в Россию тяжелобольным украинским беженцам вручили паспорта РФ

Приехавшим в Россию тяжелобольным украинским беженцам, о которых рассказала в статье «Лента.ру», вручили паспорта Российской Федерации. Об этом «Ленте.ру» сообщили официальный представитель МВД Ирина Волк и начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

Тяжелобольной отец 36 летней Ирины Михайловой (фамилия и имя героини изменены) и ее брат, страдающий от бокового амиотрофического склероза, получили российские документы. Им также вручили подарочные корзины от ГУ МВД России по Московской области.

Ранее Ирина Михайлова рассказала, что ее семья эвакуировалась из Краматорска в мае 2022 года, они уезжали со знакомыми через Крым и долго не могли этого сделать, потому что для ее брата, 41-летнего Александра нужны были специальные условия перевозки. В Москве у женщины были знакомые, и она надеялась, что сможет здесь помочь своим больным родственникам.

Беженка с Украины отмечала, что с российским гражданством семье было бы легче выжить и улучшить финансовые условия, стали бы более доступны медицинская помощь и многое другое, в том числе российские пособия.

