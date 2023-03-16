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15:51, 16 марта 2023Силовые структуры

Мотоциклиста задержали за попытку поджечь братскую могилу на Мамаевом кургане

В Волгограде мотоциклиста задержали за попытку поджечь братскую могилу на Мамаевом кургане

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Волгограде 27-летнего россиянина задержали за попытку поджечь братскую могилу на Мамаевом кургане. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении СКР по Волгоградской области.

По данным ведомства, в 7 часов 20 минут 16 марта волгоградец на мотоцикле объехал шлагбаум и попал на территорию памятника-ансамбля, посвященного победе в Сталинградской битве. Притормозив возле братской могилы, мотоциклист стал производить манипуляции с бензобаком, на котором было зажигательное устройство.

Нарушителя заметил охранник. Испугавшись задержания, мужчина попытался завести мотоцикл и уехать, однако сделать это ему не удалось.

В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты. В ближайшее время мужчину доставят в следственное подразделение.

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Елизавета Новикова
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