В Волгограде мотоциклиста задержали за попытку поджечь братскую могилу на Мамаевом кургане

В Волгограде 27-летнего россиянина задержали за попытку поджечь братскую могилу на Мамаевом кургане. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении СКР по Волгоградской области.

По данным ведомства, в 7 часов 20 минут 16 марта волгоградец на мотоцикле объехал шлагбаум и попал на территорию памятника-ансамбля, посвященного победе в Сталинградской битве. Притормозив возле братской могилы, мотоциклист стал производить манипуляции с бензобаком, на котором было зажигательное устройство.

Нарушителя заметил охранник. Испугавшись задержания, мужчина попытался завести мотоцикл и уехать, однако сделать это ему не удалось.

В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты. В ближайшее время мужчину доставят в следственное подразделение.