ФСБ задержала молодого россиянина за финансирование террористов в Сирии

В Пензенской области ФСБ задержала россиянина за финансирование террористов в Сирии

В Пензенской области ФСБ задержала 22-летнего местного жителя, финансировавшего запрещенную в России террористическую организацию «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом в четверг, 16 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

По данным ведомства, молодой человек переводил деньги члену террористической организации в Сирию. Целью террористов является свержение действующей власти в стране.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1.1 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ и МВД задержали двоих жителей Казани, подозреваемых в финансировании террористических организаций «Исламское государство» и «Хайят Тахрир аш-Шам» (обе запрещены в России).