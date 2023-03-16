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17:43, 16 марта 2023Силовые структуры

Полиция раскрыла убийство молодого петербуржца почти 20-летней давности

Полиция вычислила подельников, убивших молодого петербуржца в 2004 году из-за квартиры

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Петербурге полицейские раскрыли убийство 20-летнего местного жителя, совершенное почти 20 лет назад в Пскове. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, у потерпевшего была двухкомнатная квартира в Сестрорецке, в которой он жил один. Близких родственников у молодого человека не было, он общался только со своим старым знакомым — мужчиной 1977 года рождения.

Приятель подсадил юношу на наркотики. Когда у молодого человека развилась сильная зависимость, его товарищ вместе с подельником 1968 года рождения обманом уговорил его продать жилье.

Когда квартира была переоформлена на подставных лиц по фиктивной сделке купли-продажи, бывшего хозяина под вымышленным предлогом увезли в Псков. Сообщники завели парня в первый попавшийся подъезд многоэтажки и дали смертельную дозу метадона. Затем они перекрыли ему дыхательные пути, сымитировав смерть от передозировки.

Спустя почти 20 лет преступление удалось раскрыть. Правоохранители выяснили, что старший фигурант еще в 2012 году получил пожизненный срок за убийства и другие преступления, а его подельник, у которого уже есть девять судимостей, сейчас находится в СИЗО по делу об изнасиловании.

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Елизавета Новикова
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