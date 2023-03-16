Правительство поддержало предложения «Новых людей» в сфере промышленной политики

Правительство поддержало инициативу «Новых людей» в сфере новой промышленной политики

Фракция «Новые люди» в Государственной Думе во главе с Алексеем Нечаевым провела встречу с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. На встрече обсудили необходимость введения новой промышленной политики, либерализацию правосудия, меры поддержки малого, среднего и средне-крупного бизнеса.

Алексей Нечаев заявил, что сегодня России нужны решительные меры по поддержке национальных производителей. По его мнению, это следующий шаг к развитию российской экономики и достижению технологической самостоятельности в условиях санкций.

«Россия выстояла, сохранила предприятия, работу и доходы людей. Встала на путь построения экономической и технологической независимости. Нужна новая промышленная политика: первое — это создание преимуществ нашим производителей перед иностранными. Умный протекционизм, который не приведет к росту цен. Надо действовать аккуратно, но решительно. Об этом мы говорили на встрече с президентом Владимиром Путиным», — заявил лидер «Новых людей».

Михаил Мишустин поблагодарил партию «Новые люди» за конструктивный подход и отметил важность предлагаемых инициатив.

«Учитывая сложные условия внешних ограничений, в которых работает бизнес, от нас требуется максимальная гибкость и оперативная тактика при принятии решений. Здесь очень важно, чтобы была обратная связь от предпринимательского сообщества, от экспертов», — сказал он.

Ранее правительство России поддержало инициативу зеркально повысить импортные пошлины на некоторые товары из шести недружественных стран. Лидер «Новых людей» отметил позитивный эффект от этого решения и призвал расширить повышение пошлин на те категории, где российские производители не уступают иностранным.

«Кто-то боялся, что у нас возникнет дефицит. Нет, по итогам января повышение пошлин не повлияло на импорт, а доходы бюджета от пошлин за месяц выросли в четыре раза. Надо идти дальше», — подчеркнул Алексей Нечаев.

В свою очередь Михаил Мишустин назвал пошлины на импорт работающим инструментом: «Что здесь важно — это, конечно, со всех сторон анализировать, к чему приводит такое повышение с точки зрения российских интересов. С точки зрения именно российского бизнеса».

Вторая мера в рамках новой промышленной политики, которую предложил Алексей Нечаев, — направить дополнительные доходы бюджета от повышенных пошлин на продвижение российских товаров. Например, в виде 50-процентного субсидирования рекламы. Глава правительства также поддержал эту меру: «Абсолютно точно нужно стимулировать по важнейшим, приоритетным отраслям это развитие».

Третье предложение «Новых людей» — сделать частью политики технологическую независимость и развивать цифровые экосистемы. Правительство также двигается в этом направлении.

По мнению лидера «Новых людей», еще один важный шаг для развития экономики — либерализация правосудия в отношении предпринимателей. «На прошлой неделе прогремела история с обыском при участии вооруженного ОМОНа у семьи блогеров-предпринимателей. Мы считаем, что с такими практиками пора покончить раз и навсегда. Сегодня предприниматели, ученые, инженеры, IT-шники в одном ряду с солдатами и офицерами», – подчеркнул Нечаев.

Михаил Мишустин поручил представителям Федеральной налоговой службы разобраться во всех подробностях дела и провести встречу по этому вопросу, а до тех пор не принимать никаких мер.

В завершение встречи Алексей Нечаев поблагодарил Минобрнауки и Мипросвещения России, а также Росмолодежь за поддержку программы развития молодежного предпринимательства «Я в деле». Она уже реализуется в 62 регионах России, еще 10 присоединятся в этом году, в том числе Донецкая и Луганская Народные Республики.

«Россия взяла курс на независимую экономику, и стране нужны те, кто будет эту экономику строить. Таких людей готовит наша программа "Я в деле". В этом году мы вместе с Платформой технологического университетского предпринимательства планируем охватить 330 тысяч студентов и школьников, а к концу 2026 года — более 2,4 миллиона», — рассказал лидер «Новых людей».

Михаил Мишустин назвал «Я в деле» замечательной платформой, которая позволяет поддерживать стартапы в университетах. «Горящие глаза ребят, студентов, которые с этим стартапом начинают свою деятельность, жизнь, — я сам в университетах видел, насколько это популярно. И будем, конечно, дальше продвигаться», — сказал он.

