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17:29, 16 марта 2023Силовые структуры

В России украинского военного посадили на 20 лет за убийство людей из огнемета

СКР: украинский военный получил 20 лет колонии за убийство из огнемета жителей Рубежного

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Суд приговорил к 20 годам лишения свободы украинского военного Андрея Карманова за убийство двух жителей Рубежного из огнемета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Военнослужащий 81-й аэромобильной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Карманов признан виновным в применении во время вооруженного конфликта запрещенных методов и убийстве общеопасным способом.

Следствие и суд установили, что 2 апреля 2022 года Карманов у частного дома на улице Украинской в Рубежном дважды выстрелил из реактивного огнемета по автомобилю марки Peugeot, в котором находились мирные жители, которые пытались эвакуироваться из города. В результате обстрела два человека погибли, трое получили ранения.

Карманов полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

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Любовь Ширижик
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