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12:31, 16 марта 2023Россия

Воспитательница российского детсада запирала детей в туалете и била об стол

В Сочи воспитательница детсада запирала детей в туалете, таскала за руки и била об стол

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Сочи воспитательница детского сада выкручивала руки детям, запирала их в туалете и била об стол. Помимо этого, она применяла к детям психологическое насилие, пишет «ВК Пресс».

Уголовное дело в отношении женщины рассмотрел местный суд. Обвиняемая в жестоком обращении с детьми воспитательница признала свою вину, при этом она отказалась давать показания на судебном следствии.

Суд приговорил подсудимую к четырем годам лишения свободы, однако отбывать наказание она начнет через девять лет, отмечает издание. При вынесении приговора суд отсрочил исполнение наказания до достижения сыном женщины 14-летнего возраста. Это предусмотрено российским уголовным законом.

В марте СМИ опубликовали видео, на котором репетитор-дефектолог избивает четырехлетнего мальчика во время занятия. Изобличить репетитора помогла скрытая видеоаппаратура, которую установили в детской родители мальчика.

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Алан Босиков
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