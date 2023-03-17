Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:38, 17 марта 2023Забота о себе

Психологи подсказали способы справиться с приступом панической атаки

Психолог Рубинштейн: справиться с панической атакой помогут техника радуги и музыка

Фото: Elisa Ventur / Unsplash

Справиться с панической атакой без лекарств помогут дыхательные упражнения, техника радуги и еще несколько доступных методов. Их подсказали психологи Кэролайн Рубинштейн, Иэн Стэнли и Карен Линн Кэссиди в беседе с изданием Daily Mail.

По словам Рубинштейн, суть техники радуги заключается в том, чтобы сосредоточиться на чем-то внешнем и таким образом отвлечься от физиологических проявлений приступа паники. Для этого надо поискать в окружающем пространстве три красных предмета, затем три оранжевых и далее повторять это для каждого цвета: желтого, зеленого, синего и фиолетового. Можно расширить цветовую гамму и также поискать золотые, серебряные, белые и черные предметы. Этот метод можно использовать, даже если человек находится за рулем или в самолете, добавила психолог. В качестве других простых способов быстро успокоиться она назвала прослушивание приятной музыки и погружение лица и рук в ледяную воду.

Материалы по теме:
Россияне стали чаще тревожиться. Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
Россияне стали чаще тревожиться.Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
23 мая 2022
Что делать, когда кажется, что все вышло из-под контроля и ни на что нельзя повлиять? Отвечают психологи
Что делать, когда кажется, что все вышло из-под контроля и ни на что нельзя повлиять?Отвечают психологи
1 августа 2022

В свою очередь, психолог Стэнли предложил не пренебрегать советом медленно и глубоко дышать, так как он действительно работает. Врач рекомендовал выдыхать на несколько секунд дольше, чем вдыхать. Удлинение выдоха автоматически делает акцент на той части нервной системы, которая обеспечивает отдых и расслабление, объяснил он.

Когда приступ паники начнет нарастать, попробуйте вдохнуть на четыре счета и выдыхать на шесть счетов. Вдох связан с симпатической нервной системой, которая активирует реакцию «дерись и беги». В каком-то смысле это педаль газа. Между тем, выдох связан с парасимпатической нервной системой, которая влияет на способность успокаиваться

Иэн Стэнлипсихолог

Психолог Кэссиди посоветовала людям, склонным к паническим атакам, держать спину прямо, так как вызванное плохой осанкой измененное дыхание усиливает уровень тревожности. Врач отметила, что стояние и сидение в уверенной позе «с выпяченной грудью и широко расправленными плечами» снижает уровень стресса и тревоги и повышает настроение и уверенность в себе.

Ранее психолог Джули Смит назвала главное отличие грусти и плохого настроения от депрессии. Она заявила, что грусть — один из многих симптомов депрессии и отличается от этого тяжелого состояния кратковременностью. По словам психолога, депрессия длится долго, и если сопутствующая ей грусть мешает жить и нормально функционировать, стоит обратиться к врачу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Во Франции обвинили США в подрыве «Северных потоков»
Жители Москвы назвали сумму идеального заработка
Психологи подсказали способы справиться с приступом панической атаки
В Петербурге возбудили дело после смерти семиклассницы на уроке физкультуры
Россиянин разбирал найденные в лесу ракеты и запустил одну из них в сарай соседа
Популярная юмористка рассказала о критике ее внешности мужчинами
Российские военные уничтожили украинские гаубицу и миномет под Херсоном
В ЕС назвали поставки оружия на Украину бомбой замедленного действия
Сотрудника МВД осудили на девять лет за ДТП с двумя погибшими девочками
Блогерша отрезала ресницы ножницами ради макияжа и напугала подписчиков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.