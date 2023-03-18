Бельгия запланировала передать Украине 230 армейских автомобилей

DPA: Бельгия отправит Украине 230 военных грузовиков и бронированных автомобилей

Бельгия намерена отправить Украине 230 армейских автомобилей. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на бельгийское министерство обороны, пишет ТАСС.

Уточняется, что речь идет о 150 военных грузовиках и 80 бронированных многоцелевых автомобилях. Ожидается, что поставки начнутся с понедельника, 20 марта.

По данным журнала The Brussels Time, власти Бельгии планировали поэтапный отказ от данных транспортных средств в течение следующих нескольких лет, однако их замена была ускорена конфликтом на Украине. Взамен отправленных армия Бельгии получит новые транспортные средства. Помимо грузовиков и бронированных автомобилей Бельгия направит на Украину 100 инструкторов для обучения украинских военнослужащих.

В январе сообщалось, что Бельгия направит Украине пакет помощи на 92 миллиона евро с гранатометами, стрелковым оружием, ракетами и автомобилями.