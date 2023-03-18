Бельгия запланировала передать Украине 230 армейских автомобилей
Бельгия намерена отправить Украине 230 армейских автомобилей. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на бельгийское министерство обороны, пишет ТАСС.
Уточняется, что речь идет о 150 военных грузовиках и 80 бронированных многоцелевых автомобилях. Ожидается, что поставки начнутся с понедельника, 20 марта.
По данным журнала The Brussels Time, власти Бельгии планировали поэтапный отказ от данных транспортных средств в течение следующих нескольких лет, однако их замена была ускорена конфликтом на Украине. Взамен отправленных армия Бельгии получит новые транспортные средства. Помимо грузовиков и бронированных автомобилей Бельгия направит на Украину 100 инструкторов для обучения украинских военнослужащих.
В январе сообщалось, что Бельгия направит Украине пакет помощи на 92 миллиона евро с гранатометами, стрелковым оружием, ракетами и автомобилями.