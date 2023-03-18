Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:02, 18 марта 2023Мир

Байден пошутил о своих корнях и пьющих ирландцах

Президент США Байден пошутил о пьющих ирландцах и собственных корнях

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден во время обеда в честь Дня святого Патрика пошутил о своих ирландских корнях, а также пьющих ирландцах. Об этом сообщает Fox News.

«Я много раз бывал в Ирландии, но не для того, чтобы искать своих настоящих членов семьи. Их и так много — и они на самом деле даже не сидели в тюрьме», — сказал президент.

Он также отметил, что в Ирландии до сих пор существует заведение под названием «Паб Финнегана», которое связано с его семьей. «Однако я единственный ирландец, которого вы когда-либо встречали и который никогда не пил. Так что со мной все в порядке. Я на самом деле не ирландец», — добавил Байден.

Пользователи Twitter в комментариях к публикации Fox News осудили шутку американского лидера, обвинив его в попытке выдать за правду стереотипы о пьянстве ирландцев.

Ранее Байден в ходе визита на военную базу Point Loma, выступая перед военными, в шутку переспросил, является ли он главнокомандующим Вооруженных сил Соединенных Штатов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
МИД ответил на отказ допустить Россию к расследованию по «Северным потокам»
«Оренбург» обыграл «Спартак» в матче РПЛ
Байден пошутил о своих корнях и пьющих ирландцах
Глава офиса Зеленского обсудил с советником Байдена военную помощь Киеву
ЧВК «Вагнер» рассказала о применении модернизированных танков в Артемовске
Боевика элитного подразделения ВСУ «Волки Да Винчи» ликвидировали в Артемовске
Платежную систему «Мир» собрались запустить в Иране
В Турции анонсировали шаги по нормализации дипотношений с Египтом
Полицейские возобновили штурм резиденции бывшего премьера Пакистана
Доктор Мясников назвал основные отличия рыбьего жира от рыбного
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.