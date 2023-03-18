Байден пошутил о своих корнях и пьющих ирландцах

Президент США Байден пошутил о пьющих ирландцах и собственных корнях

Президент США Джо Байден во время обеда в честь Дня святого Патрика пошутил о своих ирландских корнях, а также пьющих ирландцах. Об этом сообщает Fox News.

«Я много раз бывал в Ирландии, но не для того, чтобы искать своих настоящих членов семьи. Их и так много — и они на самом деле даже не сидели в тюрьме», — сказал президент.

Он также отметил, что в Ирландии до сих пор существует заведение под названием «Паб Финнегана», которое связано с его семьей. «Однако я единственный ирландец, которого вы когда-либо встречали и который никогда не пил. Так что со мной все в порядке. Я на самом деле не ирландец», — добавил Байден.

Пользователи Twitter в комментариях к публикации Fox News осудили шутку американского лидера, обвинив его в попытке выдать за правду стереотипы о пьянстве ирландцев.

Ранее Байден в ходе визита на военную базу Point Loma, выступая перед военными, в шутку переспросил, является ли он главнокомандующим Вооруженных сил Соединенных Штатов.