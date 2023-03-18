В Татарстан начали рано возвращаться чайки

Чайки вернулись в Татарстан раньше обычного из-за аномального тепла

В этом году чайки начали возвращаться в Татарстан раньше обычного из-за аномального потепления. Об этом рассказал «Интерфаксу» профессор, доктор биологических наук КФУ Ильгизар Рахимов.

По его словам, многочисленные сообщения о появлении птиц говорят о том, что в республике уже начал таять лед, и оголилась вода.

«Сейчас прилетели чайки хохотуньи. Они крупные, заметные... Одна из птиц сидела на крыше здания, напротив нашей кафедры, чем привлекла внимание ворон, они не знали, что с ней делать, за хвост ее дергали», — добавил специалист.

Он также отметил, что пока чайки питаются всем, что им попадется. В частности, многие птицы ищут пропитание на свалках или подбирают то, что выбрасывают рыбаки.

