В Германии заявили о конце эпохи дешевой энергии из России

Глава регулятора ФРГ заявил, что эпоха дешевой энергии из России для Германии закончилась

Эпоха дешевой энергии из России для Германии окончательно закончилась. Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства (регулятора) ФРГ Клаус Мюллер в интервью газете Rheinische Post, передает ТАСС.

По его словам, снижение оптовых цен на газ и электричество может произойти только через несколько месяцев, при этом частные потребители смогут почувствовать его и вовсе через полгода-год.

«Однако это будет не так дешево, как в 2021 году. Мы должны привыкнуть к более высоким ценам, эпоха дешевой энергии из России окончательно закончилась», — отметил Мюллер.

Он также не исключил, что в зимний период 2023-2024 годов Германия может столкнуться с нехваткой газа из-за низких температур или недостаточной экономии со стороны домохозяйств и компаний.