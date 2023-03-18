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16:30, 18 марта 2023Экономика

В Германии заявили о конце эпохи дешевой энергии из России

Глава регулятора ФРГ заявил, что эпоха дешевой энергии из России для Германии закончилась

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Эпоха дешевой энергии из России для Германии окончательно закончилась. Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства (регулятора) ФРГ Клаус Мюллер в интервью газете Rheinische Post, передает ТАСС.

По его словам, снижение оптовых цен на газ и электричество может произойти только через несколько месяцев, при этом частные потребители смогут почувствовать его и вовсе через полгода-год.

«Однако это будет не так дешево, как в 2021 году. Мы должны привыкнуть к более высоким ценам, эпоха дешевой энергии из России окончательно закончилась», — отметил Мюллер.

Он также не исключил, что в зимний период 2023-2024 годов Германия может столкнуться с нехваткой газа из-за низких температур или недостаточной экономии со стороны домохозяйств и компаний.

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Варвара Кошечкина
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