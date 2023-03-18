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11:26, 18 марта 2023Силовые структуры

Военнослужащий ВСУ заминировал свою квартиру в Энергодаре

В Энергодаре военный ВСУ заминировал люстру в квартире и оставил там взрывное устройство

Фото: РИА Новости

В Энергодаре военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) заминировал свою квартиру. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД по Запорожской области.

В полицию города поступила информация о том, что в доме, где раньше проживал ветеран АТО, хранятся оружие и боеприпасы. На место выехали сотрудники МВД и Росгвардии. Они нашли в жилище самодельное взрывное устройство (СВУ), созданное с помощью гранаты «Ф-1», примотанной к растяжке. Кроме того, мужчина заминировал люстру. «Смертельный сюрприз должен был сработать при включении света», — пояснили в ведомстве.

Если бы СВУ сработало, то погибли бы не только те, кто находился в помещении, но и соседи. Благодаря действиям правоохранителей трагедии удалось избежать.

Выяснилось, что бывший владелец дома сейчас воюет в рядах ВСУ. По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении дела.

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Елизавета Новикова
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