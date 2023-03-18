Эксперты по персоналу обсудили практики профессионального развития

Эксперты обсудили практики профессионального развития в студии подкастов Общества «Знание»

На XXIII ежегодной международной конференции и выставке HR EXPO Pro людей в студии подкастов Общества «Знание» эксперты HR отрасли страны рассказали об инструментах по повышению эффективности подбора, мотивации и развития сотрудников. На протяжении двух дней спикеры обсуждали, какие профессии будут востребованы в ближайшие 5–10 лет, что такое стратегия уникальности человека и как раскрыть свой талант, знакомили зрителей с успешными кейсами и практиками управления в новых реалиях.

Гостями студии выступили представители крупных организаций страны, таких как Росатом, РЖД, Гринатом, Росмолодежь, Атомстройэкспорт и многих других.

Среди задач HR EXPO Pro людей, которая прошла 15–16 марта в МВЦ «Крокус Экспо» — обеспечить создание условий для профессиональной, личностной и гражданской самореализации молодежи в России. Российское общество «Знание» выступило стратегическим партнером мероприятия.

Первым гостем студии подкастов стала директор по персоналу Общества «Знание» Юлия Константинова. По ее мнению, сегодня в любой компании самый важный ресурс — это люди, и работа HR-специалистов нацелена на грамотное и эффективное управление их уникальным потенциалом.

«Функции HR-менеджера уже не сводятся к найму и увольнению сотрудников, мы говорим о партнерстве с бизнесом, о формировании и корректировке стратегии компании для ее максимально эффективного развития. Поэтому в своей работе мы уделяем особое внимание тесному взаимодействию с людьми, особенно на этапе приема на работу — помогаем новым сотрудникам адаптироваться и безболезненно влиться в коллектив. Сотрудники должны знать, что их не воспринимают как функцию, что коллеги видят в каждом прежде всего человека и личность, думают о нем и заботятся. Это один из показателей наличия успешной и результативной корпоративной культуры», — отметила спикер.

Как отметила Юлия Константинова, в стране с каждым годом расширяются возможности для молодых специалистов – вчерашних выпускников колледжей и вузов. Это разнообразные программы стажировок и практик, коллаборации учебных заведений с бизнесом и многое другое. Подобный проект под названием «С места в карьеру» есть и у Российского общества «Знание». Он позволяет молодежи пообщаться с представителями разных отечественных компаний и получить рекомендации опытных HR-специалистов. При поиске работы главное, по словам Константиновой, это желание молодого соискателя и креативный подход к тому, что делаешь.

О том, как найти и раскрыть в человеке управленческий потенциал, в студии подкастов Российского общества «Знание» рассказала Юлия Ужакина, генеральный директор Корпоративной Академии Росатома. Сегодня в Госкорпорации работает более 330 тысяч человек, из них 40 тысяч — на руководящих должностях. За 10 лет портфель Корпоративной Академии Росатома значительно вырос и включает уже более 550 обучающих программ. Число обучаемых специалистов увеличилось с 2000 в первый год до 1 100 000 на конец 2022 года. В прошлом году в рамках мероприятий Корпоративной Академии и федеральных программ с ее участием было около 15 миллионов точек касания с аудиторией.

Продолжила тему взаимодействия с молодежью заместитель директора Корпоративного университета РЖД Юлия Кушниренко. РЖД более 15 лет системно выстраивает работу с молодежью и является одной из самых молодых компаний на рынке, почти четверть сотрудников холдинга — люди до 35 лет.

Среди ключевых направлений работы с молодежью – помощь в адаптации, вовлечение в решение корпоративных задач, содействие во всестороннем развитии, волонтерская деятельность, включая патриотическое воспитание. В РЖД с 2008 года реализуется флагманский проект «Новое звено», где молодые люди предлагают свои рационализаторские идеи и решения и при поддержке руководства могут воплотить их в жизнь. Также в компании комплексно развита система наставничества, а в этом году силами молодых активистов будет реализовано и наставничество среди молодежи.

Историей личного профессионального успеха со зрителями поделился Герой России, летчик-космонавт Сергей Рязанский. Работа в космосе, как подчеркнул он, в первую очередь требует терпения, трудолюбия и наличия чувства юмора. Говоря о работе в команде, космонавт упомянул и про теплые, доверительные отношения с коллегами. Это то, что в условиях неопределенности помогает сохранить эмоциональную связь и вместе справляться с трудностями:

На примере своей работы гость студии подкастов заметил, что в любой профессии людям свойственно психологически и эмоционально уставать, и это нормально. Как и то, что человек может испытывать страх или что-то может не получаться. «Главное — помнить об отсутствии границ не только в космосе, но и в жизни. Если у тебя есть цель, то даже за маленькие шаги к ее достижению, нужно хвалить и благодарить в первую очередь себя», — отметил он.

16 марта на Выставке и Конференции состоялось торжественное вручение специализированной премии HR EXPO PRO 2023. Российское общество «Знание» было отмечено экспертным жюри сразу в двух номинациях — «Вклад в развитие рынка» и «Возрождение». Награды вручили директору по персоналу Общества «Знание» Юлии Константиновой.

