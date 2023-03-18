Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:48, 18 марта 2023Россия

Захвативший в одиночку траншею противника российский боец погиб на Украине

Захвативший укрепление ВСУ командир Мальцев с позывным Кубань героически погиб на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Командир штурмовой группы Александр Мальцев с позывным Кубань героически погиб на Украине, прикрывая отход группы с раненным бойцом после трех дней непрерывного ведения штурмовых действий по захвату опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сослуживца Мальцева с позывным Карлсон.

По его словам, когда группа из пяти российских бойцов подошла к «опорнику» врага, украинские военные открыли огонь. Один из участников группы был ранен. «Кубань» стал прикрывать товарищей и отвлек внимание на себя. «В его сторону работал пулемет. Он полностью обеспечил наш отход. В районе эвакуации узнали, что "Кубани" с нами нет», — рассказал военный.

Как уточняет RT, незадолго до гибели Мальцев совершил подвиг. Он выполнял задание вместе с группой, несколько человек были ранены. Тогда Кубань оттащил их в безопасное место, после чего в одиночку захватил траншею противника, уничтожил троих солдат ВСУ и двоих взял в плен.

Сейчас готовятся документы для представления Александра Мальцева к званию Героя России посмертно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
МИД ответил на отказ допустить Россию к расследованию по «Северным потокам»
ЧВК «Вагнер» рассказала о применении модернизированных танков в Артемовске
Боевика элитного подразделения ВСУ «Волки Да Винчи» ликвидировали в Артемовске
Платежную систему «Мир» собрались запустить в Иране
В Турции анонсировали шаги по нормализации дипотношений с Египтом
Полицейские возобновили штурм резиденции бывшего премьера Пакистана
Доктор Мясников назвал основные отличия рыбьего жира от рыбного
Фитнес-эксперт дал советы по избавлению от боли в мышцах после тренировок
Путин подписал закон об упрощении покупок на иностранных сайтах
В России рассказали о сложностях подхода Су-27 к MQ-9
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.