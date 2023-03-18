В Ленобласти стартовал флешмоб «МУС! Я — Путин!»

Журналисты Ленинградской области запустили флешмоб в адрес международного уголовного суда

Журналисты из Ленинградской области стали инициаторами флешмоба, адресованного международному уголовному суду. Корреспонденты и ведущие телеканала ЛенТВ24 в день Крымской весны вышли в эфир с плакатами «МУС! Я - Путин!». Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Флешмоб поддержали жители региона, которые размещают в соцсетях посты с аналогичными плакатами и хэштегом #МУСПутинэтоя. Люди выразили возмущение решением организации, выдавшей ордер на арест президента Российской Федерации.

«Хотим сообщить всей судейской двадцатке, что путиных у нас в стране много. Например, редакция нашего телеканала — это Путин коллективный. И каждый из нас в отдельности — тоже Путин. И процентов 90 прохожих на наших улицах — Путины. У вас там в суде, в глазах еще не зарябило от нашествия Путиных? Ничего, скоро зарябит. Потому что #МУСПутинэтоя», — прокомментировали свою акцию журналисты канала на странице в социальной сети.

В поддержку акции выступили молодежные активисты региона. «Вчера Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест нашего президента Владимира Владимировича Путина. Это еще один ход в информационной войне против нашего государства.

#Молодежь всегда поддерживала и поддерживает президента России, который в приоритет ставит интересы Родины и ее многонационального народа! Команда #Молодежный47 выступает в поддержку Владимира Владимировича! Подобными "судебными решениями" можно признать преступниками каждого из 150 000 000 жителей России», — заявили они.

