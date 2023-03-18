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19:02, 18 марта 2023Силовые структуры

В России изъяты прибывшие контрабандой из Прибалтики 209 килограммов гашиша

МВД перекрыло канал контрабанды наркотиков из Прибалтики, изъято 209 кг гашиша

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники МВД России в результате спецоперации перекрыли канал поставки наркотиков в страну из Прибалтики, изъято 209 килограммов запрещенных веществ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков была получена оперативная информация о контрабандном грузе гашиша, который прибыл из Литвы в двух бочках под видом моторного масла европейского автоконцерна. Он хранился на складе, расположенном на Московском шоссе Петербурга. 17 марта бочки вывез грузовик, который под наблюдением полицейских отправился в деревню Юкки Всеволожского района Ленинградской области. После перегрузки наркотиков в микроавтобус Fiat Ducato его водитель был задержан правоохранителями. Им оказался 46-летний житель Петербурга.

Также силовики взяли его сообщников 27 и 57 лет, которые из своего автомобиля Hyundai на расстоянии с помощью квадрокоптера контролировали перегрузку бочек. В дачном поселке «Троицкое-4» силовики поймали 41-летнего мужчину, координировавшего передачу контрабанды. Изъятый наркотик общим весом 209 килограммов отправлен на экспертизу.

Спецоперация началась летом 2022 года после того, как наркополицейские задержали в Вязьме фуру из республики Беларусь. В ее прицепе находились брикеты гашиша общей массой 402 килограмма. Контрабанда была замаскирована в рулоны гидроизоляционной мембраны в заводской упаковке. Был также установлен получатель груза — 63-летний мужчина. Он заключен под стражу.

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Любовь Ширижик
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