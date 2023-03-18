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19:31, 18 марта 2023Мир

Россия озвучила условия продления зерновой сделки

Постпред при ООН Небензя: продление зерновой сделки зависит от исполнения требований РФ

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Россия рассмотрит возможность продления «продуктовой» сделки через 60 дней при условии исполнения требований Москвы. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в письме замгенсеку организации Мартину Гриффитсу и генсеку конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекке Гринспан, передает РИА Новости.

Россия не против продления черноморской зерновой инициативы до 18 мая, отметил Небензя, однако ее дальнейшая судьба будет зависеть от ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между Россией и Секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки.

В письме озвучены условия продления зерновой сделки, в частности, подключение Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновление поставок сельскохозяйственной техники в Россию, снятие ограничений для российских грузовых кораблей, аммиачного трубопровода «Тольятти-Одесса», восстановление деятельности российских компаний, занимающихся производством удобрений.

Ранее Россия уведомила всех участников зерновой сделки, что соглашение продлено на 60 дней.

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Любовь Ширижик
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