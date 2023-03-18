Россия озвучила условия продления зерновой сделки

Постпред при ООН Небензя: продление зерновой сделки зависит от исполнения требований РФ

Россия рассмотрит возможность продления «продуктовой» сделки через 60 дней при условии исполнения требований Москвы. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в письме замгенсеку организации Мартину Гриффитсу и генсеку конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекке Гринспан, передает РИА Новости.

Россия не против продления черноморской зерновой инициативы до 18 мая, отметил Небензя, однако ее дальнейшая судьба будет зависеть от ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между Россией и Секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки.

В письме озвучены условия продления зерновой сделки, в частности, подключение Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновление поставок сельскохозяйственной техники в Россию, снятие ограничений для российских грузовых кораблей, аммиачного трубопровода «Тольятти-Одесса», восстановление деятельности российских компаний, занимающихся производством удобрений.

Ранее Россия уведомила всех участников зерновой сделки, что соглашение продлено на 60 дней.