Россия озвучила условия продления зерновой сделки
Россия рассмотрит возможность продления «продуктовой» сделки через 60 дней при условии исполнения требований Москвы. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в письме замгенсеку организации Мартину Гриффитсу и генсеку конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекке Гринспан, передает РИА Новости.
Россия не против продления черноморской зерновой инициативы до 18 мая, отметил Небензя, однако ее дальнейшая судьба будет зависеть от ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между Россией и Секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки.
В письме озвучены условия продления зерновой сделки, в частности, подключение Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновление поставок сельскохозяйственной техники в Россию, снятие ограничений для российских грузовых кораблей, аммиачного трубопровода «Тольятти-Одесса», восстановление деятельности российских компаний, занимающихся производством удобрений.
Ранее Россия уведомила всех участников зерновой сделки, что соглашение продлено на 60 дней.