Крымскую весну в Ногинске встретили более 4000 человек

В Ногинске прошел митинг в честь девятой годовщины вхождения Крыма в состав России

Девять лет назад в Крыму и Севастополе состоялся референдум, участники которого, как подчеркнул президент России Владимир Путин, «хотели жить общей судьбой со своей исторической родиной, с Россией, они имели на это полное право и достигли своей цели».

В честь девятой годовщины вхождения Крыма в состав Российской Федерации объединенные общей судьбой жители Крыма и Подмосковья приняли участие в митинге, который прошел на Фонтанной площади в Ногинске. Об этом сообщает пресс-служба администрации Богородского городского округа.

Участие в мероприятии приняли семьи участников специальной военной операции, волонтеры, молодежь, представители трудовых коллективов, общественные активисты. Яркими эпизодами праздника стали телемост и патриотический флешмоб, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией: юноши и девушки держали в руках уникальную триколор-фигуру из букв «КРЫМ», ширина конструкции — 25 метров.

«Девять лет крымчане сделали важнейший выбор. И не могло быть иначе! У нас общие корни, общая история, общие победы и трагические страницы прошлого. Крымская весна объединила всех нас! Открыла новые возможности для развития России. Сила нашего народа в единстве и сплоченности!» - обратился к собравшимся глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Ногинчане собрались вместе, чтобы по телесвязи поприветствовать своих друзей из братской Керчи, города-побратима Богородского округа. В этот день к ним также подключились жители города Борисова (Республика Беларусь), со словами единства и поддержки. Братским отношениям городов — уже более десяти лет.

«Мы рады, что сегодня вы разделяете вместе с нами очень важный для каждого крымчанина праздник. Спасибо вам за поддержку и крепкую дружбу», — отметил Святослав Брусаков, глава администрации города Керчь.

В митинге также приняли участие депутат Государственной думы, лидер волонтеров Подмосковья Александр Толмачев, кавалер Ордена Мужества, сержант Лев Макеев.

«Девять лет назад полуостров вернулся в родную гавань, в Российскую Федерацию. Поверьте, не за горами тот день, когда мы будем праздновать успешное выполнение поставленных перед нами Верховным главнокомандующим задач специальной военной операции. От лица командира соединения генерал майора Кузнецова Николая Анатольевича, командира 604 центра спецназа "Витязь" героя России полковника Белоглазова Александра Михайловича и каждого военнослужащего хочу сказать слова благодарности за поддержку. Это дорого стоит! Сегодня замечательный день, проведем его достойно»! — отметил Лев Макеев.

Митинг завершился композицией «Наша команда» в исполнении победительницы телепроекта «Голос. Дети» Олеси Казаченко и выпуском десятка голубей в небо, как символа добра и мира.