Политолог рассказала о душевном подъеме крымчан после воссоединения с Россией

Анна Федорова рассказала, как воссоединение с Россией спасло Крым от разорения

Политолог Анна Федорова в годовщину воссоединения России с Крымом и Севастополем рассказала о том, что крымчане девять лет назад испытали душевный подъем.

«Девять лет назад все изменилось, это правда. Я помню огромный душевный подъем, практически эйфорию, охватившую огромное количество людей. Крымчане о своем выборе, насколько я знаю, не пожалели ни разу. Крым в составе Украины и в составе России — это две совершенно разных судьбы. Объективно люди стали жить лучше, построили Крымский мост, преобразился аэропорт в Симферополе — эти проекты дали толчок развития не только Крыму, но и другим регионам», — отметила Федорова.

По ее словам, Крым и Севастополь вдохновляющим примером для вернувшихся в 2022 году в состав России регионов.

«Разумеется, Крым — это вдохновляющий пример. Можно оперировать статистикой, смотреть замеры общественного мнения, но главное — это настрой и дух людей. Я хорошо помню, как там было в 2014 году. Невероятно», — отметила она.

Кроме того, Анна Федорова подчеркнула, что воссоединение с Россией позволило сохранить богатство крымских земель в руках крымчан, а не иностранных олигархов.

«Дело в том, что ну на Украине все, что представляло какую-то вообще ценность, все национальные богатства уже фактически разорены, и принадлежат людям организациям не украинским, а с Крымом, слава Богу, ничего такого не произошло. Крым не просто сохранился, Крым получил инвестиции, ресурсы, Крымский мост, реконструкцию аэропорта и не только. В целом были серьезнейшие вливания в экономику и, конечно, если гипотетически предположить, что Крым оставался бы все это время в составе Украины, ничего такого бы не произошло, скорее всего, полуостров ждала бы тоже печальная судьба, связанная в том числе с распродажей за бесценок разных богатств и ресурсов, которыми Крым владеет. Поэтому я думаю, что крымчане об этом очень хорошо помнят и очень хорошо это понимают», — подчеркнула она.

