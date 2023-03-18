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00:04, 19 марта 2023Интернет и СМИ

Американский военный рассказал о двух отличительных чертах россиянок

Американский военный Дрейвен похвалил россиянок за красоту и желание оставаться собой

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен похвалил российских женщин за две отличительные черты. По словам военного, россиянки красивы, так как остаются собой и не желают гоняться за западными трендами. Об этом американец написал на своей странице в Twitter.

«В России женщины красивы <….> и не ненавидят мужчин», — заявил он.

Дрейвен также сыронизировал и отметил, что в отличие от некоторых представительниц Запада «у россиянок нет мужских половых органов».

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Публикацию американского военного прокомментировали десятки подписчиков. Некоторые пользователи обратили внимание, что россиянки хотят и готовы создать семью, при этом в США и Европе девушки от этого предпочитают отказываться.

8 января американский журналист Джексон Хинкл восхитился красотой россиянки Анны Линниковой, победившей в конкурсе «Мисс Россия» и выразил недоумение по поводу победы трансгендера на местном конкурсе красоты в США. По его словам, представительница России гораздо привлекательнее. Хинкл также унизил выбор жюри из Штатов, вызвавший много вопросов у других участниц конкурса и его зрителей.

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Марина Совина
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