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01:44, 18 марта 2023Мир

Великобритания удалила сотрудничавшего с RT журналиста из санкционного списка

Лондон убрал сотрудничавшего с RT журналиста Брайана Макдоналда из санкционного списка

Фото: Mark Thomas / Keystone Press Agency / Global Look Press

Великобритания удалила из своего санкционного списка по России журналиста Брайана Макдоналда, сотрудничавшего с телеканалом RT. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

В документе говорится, что запись о Макдональде была удалена из консолидированного списка, и ее активы больше не подлежат замораживанию.

Отмечается, что Макдоналд попал в санкционный список в мае прошлого года.

В августе 2015 года представительство испанского банка BBVA в Великобритании заблокировало перевод средств от продажи рекламы в адрес RT, объяснив это персональными санкциями против генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева.

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Марина Совина
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