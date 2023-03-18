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01:59, 18 марта 2023Интернет и СМИ

Анонсирован крупнейший в России развлекательный фестиваль

Первый VK Fest во Владивостоке пройдет на набережной Цесаревича

Фото: VK Fest

Крупнейший развлекательный фестиваль в России VK Fest расширяется до Дальнего Востока — в текущем году он впервые пройдет на берегу бухты Золотой рог, на набережной Цесаревича. Анонс мультиформатного open-air мероприятия поступил в редакцию «Ленты.ру».

Фестиваль состоится с 17 июня по 16 июля, сразу в пяти городах России, в том числе во Владивостоке. Кроме того, площадки будут размещены в Санкт-Петербурге, Москве, Сириусе (Сочи) и Новосибирске.

«В этом году мы расширяем наш летний фестиваль, впервые он доберется до Дальнего Востока и пройдет у самого Тихого океана. Выбираем для VK Fest доступные и красивые площадки, и набережная Цесаревича — как раз такое место. Надеемся, что Владивостоку понравится наш ежегодный фестиваль. Встретимся на VK Fest 2023!» — заявил директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков.

Отмечается, что в прошлом году VK Fest стал главным музыкальным open-air года и самым масштабным в истории компании — он прошел одновременно в трех городах и собрал рекордные 175 тысяч гостей, а за онлайн-трансляцией наблюдали более 23 миллионов зрителей со всего мира.

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Варвара Кошечкина
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