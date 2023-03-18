ВЦИОМ отметил рост количества поддерживающих присоединение Крыма россиян

Опрос ВЦИОМа выявил рост количества поддерживающих присоединение Крыма россиян

В 2023 году Россия празднует девятую годовщину вхождения полуострова Крым в состав Федерации. В правильности решения о принятии полуострова в состав России уверены абсолютное большинство россиян — 86 процентов. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам опроса, проведенного по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Из 86 процентов 67 процентов опрошенных называют решение о вхождении «безусловно правильным», что на 10 процентных пунктов (п.п.) выше, чем двумя годами ранее (в 2021 году — 57 процентов). Главный аргумент в этой группе — Крым — исконно русская земля (53 процента). В числе причин поддержки данной позиции также волеизъявление крымчан (9 процентов) и их национальная принадлежность («большая часть населения Крыма русские» — 6 процентов).

Отношение россиян к вхождению Крыма в состав России преимущественно положительное (85 процентов), с полной уверенностью об этом заявили более половины опрошенных — 63 процента (+17 п.п. к данным 2021 года). Об отрицательном отношении высказались 9 процентов (в 2021 году — 13процентов).

На вопрос о том, какие чувства россияне испытывают, когда слышат о воссоединении Крыма с Россией, 56 процентов ответили «гордость», за последние два года такой ответ стал звучать на 8 п.п. чаще (в 2021 году — 48 процентов). Восхищение от принятия в состав России нового субъекта испытывают 14 процентов и только у 5 процентов это событие вызывает негативные эмоции — разочарование (3 процента) и осуждение (2 процента). У каждого пятого воссоединение Крыма с Россией не вызывает никаких чувств (22 процента, в 2021 году — 27 процентов).

Спустя девять лет 71 процент граждан видят для России больше пользы, чем вреда от присоединения Крыма, на протяжении всего периода замеров эта доля находилась в диапазоне от 60 до 78 процентов. Каждый седьмой видит больше вреда — 15 процентов, столько же затруднились с ответом (14 процентов).

Положительные последствия для России от присоединения Крыма смогли назвать 62 процента россиян. Главными из них в представлениях наших сограждан является появление нового туристического направления (24 процента) и безопасность военно-морской базы (18 процентов). Реже называли такие последствия как возвращение земель, восстановление территориальной целостности России (9 процентов), расширение территории страны (7 процентов) и возвращение русскоязычного населения на Родину (7 процентов).

Отрицательные последствия для России назвали 44 процента. В числе самых частых ответов — конфликт с Украиной, спецоперация (15 процентов), введение санкций (13 процентов), обострение внешнеполитической ситуации (11 процентов) и большие затраты на восстановление региона (7 процентов).

По мнению 76 процентов россиян, Крым стал развиваться более успешно, когда стал частью Российской Федерации. Проекты по развитию полуострова, реализованные за последние пять лет, вспомнили более половины опрошенных (59 процентов). Наиболее узнаваемым из них является строительство Крымского моста (46 процентов). Далее с заметным отрывом следует снятие водной блокады полуострова (16 процентов), строительство дорог (15 процентов), восстановление электроснабжения (7 процентов, строительство федеральной трассы «Таврида» (6 процентов), развитие инфраструктуры и туризма (по 5 процентов).

Три четверти россиян также считают, что после воссоединения Крыма с Россией изменилась и жизнь местных жителей (77 процентов): 64 процента из этой группы отмечают преимущественно положительные изменения («больше к лучшему»), 30 процентов — и хорошие, и плохие перемены в жизни крымчан.

