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12:15, 18 марта 2023Россия

Путин подписал закон об объектах культурного наследия новых регионов России

Президент России Путин подписал закон об объектах культурного наследия новых регионов

Фото: Павел Пахоменко / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о придании объектам культурного наследия в Донецкой Народной республике (ДНР), Луганской Народной республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях федерального значения. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Принятие документа обеспечивает условия для сохранения культурных ценностей новых субъектов России.

Четыре новых региона — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — вошли в состав России 30 сентября прошлого года. Референдумы по вопросу возвращения этих территорий под юрисдикцию Москвы прошли в регионах с 23 по 27 сентября.

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Любовь Ширижик
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