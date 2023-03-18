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15:26, 18 марта 2023Мир

В ФРГ насторожились из-за слов Кадырова и надписи «на Берлин» на танках России

Депутат из ФРГ увидела признак российской агрессии в словах Кадырова и надписи «на Берлин»

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Председатель комитета по обороне бундестага ФРГ Мари-Агнес Штрак-Циммерманн сочла признаком агрессии со стороны России высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего ошибкой вывод советских войск из Восточной Германии в 1994 году. Об этом немецкий депутат заявила в интервью изданию NZZ.

По ее мнению, в словах чеченского лидера звучит открытая угроза оккупации, проявлением агрессии также являются надписи «на Берлин», нанесенные на российские танки. Мирный период в истории Европы, длящийся с 1945 года, может закончиться в любой момент, настороженно заявила Штрак-Циммерманн.

Она считает, что военная ситуация на Украине была бы другой, если бы Германия раньше передала Киеву танки Leopard.

13 февраля Кадыров заявил в эфире телеканала «Россия 1», что решение о выводе советских войск из Восточной Германии было ошибкой, уточняет «Чечня Сегодня». «Ну вот надо возвращаться к этому, это наша территория, ошибочное решение тогдашнего руководства нужно поменять», — сказал глава Чечни.

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Любовь Ширижик
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