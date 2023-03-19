Украинский военный рассказал о тактике ЧВК «Вагнер» под Артемовском

NYT: украинский военный заявил о хорошем разделении задач у ЧВК «Вагнер» под Артемовском

Украинский военный рассказал о тактике ЧВК «Вагнер», применяемой для продвижения под Артемовском (украинское название — Бахмут). Его слова приводит The New York Times.

Военнослужащий по имени Ярослав заявил о хорошем разделении задач в подразделении. «Кто-то только копает, кто-то приносит боеприпасы, кто-то стреляет и по отдельности совершает штурм», — пояснил он.

Также боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил об умении «вагнеровцев» хорошо окапываться. «Как только их [российские] войска продвигаются вперед, люди с лопатами заходят сзади и копают окопы и бункеры, в то время как другие несут боеприпасы и прячут их в ямах. Скоро у них будет целая деревня», — высказался он.

Ранее в марте боец ЧВК «Вагнер» заявил, что подразделения приближаются к железной дороге, через которую ВСУ перебрасывают резервы в Часов Яр, а потом в Артемовск.

