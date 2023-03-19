Daily Mail: Британии не хватит сил специального назначения для борьбы с внешними угрозами

Великобритании не хватает элитных войск для борьбы с внешними угрозами, об этом заявил Шон Рэймент в материале для Daily Mail.

Уточняется, что Специальная авиадесантная или авиационная служба (SAS), Особая Лодочная Служба (SBS) и Полк специальной разведки (SRR), которые входят в основные подразделения Сил специального назначения Великобритании, укомплектованы только на 65-70 процентов.

«Командиры опасаются, что SAS не сможет участвовать в предстоящих секретных операциях, а в адрес правительства поступают жалобы о сокращении численности личного состава спецподразделений, которые жизненно важны для обеспечения безопасности нации», — сказано в статье.

Силы специального назначения жизненно важны для безопасности страны, отметил подполковник Филип Инграм, бывший офицер британской военной разведки. По его словам, тот факт, что им не хватает личного состава, должен вызывать серьезное беспокойство.

Ранее в Британии рассказали о «национальном позоре» военно-морских сил (ВМС) Соединенного Королевства. В частности, стоимость крупнейшего корабля — авианосца Prince of Wales — выросла в семь раз. Он особенно важен для страны в случае участия в военном конфликте.