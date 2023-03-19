Еще одна страна изъявила желание поставлять газ в Европу

Глава МИД Ирака заявил о планах республики в будущем поставлять газ в Европу

Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн на пресс-конференции в Брюсселе рассказал о планах республики инвестировать в разработку газовых месторождений. Он также добавил, что страна изъявила желание в будущем поставлять газ в европейские страны, сообщает РИА Новости.

«Ирак, который уже является нефтедобывающей страной, станет и газодобывающей», — заявил глава МИД.

По его словам, власти Ирака будут инвестировать средства в развитие газовых месторождений, чтобы использовать голубое топливо на внутреннем рынке. Также Хусейн отметил, что в дальнейшем республика намерена экспортировать газ, в том числе в государства Евросоюза.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что новые санкции США в отношении поставок газовых турбин в Россию могут серьезно осложнить работу местных экспортных газопроводов.