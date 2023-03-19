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21:32, 19 марта 2023Экономика

Еще одна страна изъявила желание поставлять газ в Европу

Глава МИД Ирака заявил о планах республики в будущем поставлять газ в Европу

Фото: Pixabay

Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн на пресс-конференции в Брюсселе рассказал о планах республики инвестировать в разработку газовых месторождений. Он также добавил, что страна изъявила желание в будущем поставлять газ в европейские страны, сообщает РИА Новости.

«Ирак, который уже является нефтедобывающей страной, станет и газодобывающей», — заявил глава МИД.

По его словам, власти Ирака будут инвестировать средства в развитие газовых месторождений, чтобы использовать голубое топливо на внутреннем рынке. Также Хусейн отметил, что в дальнейшем республика намерена экспортировать газ, в том числе в государства Евросоюза.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что новые санкции США в отношении поставок газовых турбин в Россию могут серьезно осложнить работу местных экспортных газопроводов.

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Марина Совина
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