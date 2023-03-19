Сейсмолог оценил возможность искусственно вызвать разрушительные землетрясения

Сейсмолог РАН Татевосян: люди пока не научились искусственно вызывать землетрясения

Ученые давно изучают и обсуждают возможность искусственно вызывать разрушительные землетрясения, однако пока это не представляется возможным. Об этом «Ленте.ру» рассказал заместитель директора по вопросам инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности Института физики Земли РАН Рубен Татевосян.

Сейсмолог объяснил, что данный процесс называется «наведенная сейсмичность». Первыми о возможном влиянии человека на сейсмическую активность заговорили индийские ученые. Они обратили внимание, что после строительства плотины на реке Койна в Индии и заполнения водохранилища в 1962 году уже на следующий год в этом районе начал отмечаться рост сейсмоактивности, а еще через пять лет произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла. До заполнения водохранилища в районе не отмечались толчки с магнитудой более 4 баллов.

«Механизм возникновения наведенной сейсмичности до конца не ясен. Возможно, проникновение воды на большие глубины нарушает баланс гидростатического давления и вызывает подвижку по скрытому разлому под дном водохранилища. Наведенная сейсмичность может возникнуть также при закачке жидкости в глубокие скважины», — пояснил он.

Сейсмолог добавил, что во Франции проводился проект Сульц, суть которого заключалась в использовании глубинного тепла. Одновременно с пробной закачкой жидкости на глубину была развернута плотная сеть сейсмических станций высокой чувствительности, которая обнаружила резкое увеличение числа землетрясений, хоть они и были слабыми. Татевосян отметил, что землетрясения носили «очень локальный» эффект.

После землетрясения в Турции, случившегося 6 февраля, в сети обсуждались конспирологические теории о его искусственном происхождении. Однако, по мнению специалистов, такие мощные землетрясения вызвать рукотворно невозможно. Так, военный обозреватель Алексей Суконкин объяснил News.ru, что для искусственного сдвига тектонических плит нужно «нереально» много энергии. Доктор геолого-минералогических наук, директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ им. Вернадского Юрий Вольфман в разговоре с РИА Новости также заявил, что землетрясения подобной мощности невозможно создать искусственно.