В ЛНР при поддержке Народного фронта создана паралимпийская команда

Проект «Служба сопровождения ветеранов СВО» помог ЛНР создать паралимпийскую команду

В Луганской народной республике при поддержке проекта Народного фронта «Служба сопровождения ветеранов СВО» появилась паралимпийская команда по волейболу сидя. Спортсменами, вошедшими в ее состав, стали ветераны спецоперации, получившие тяжелые травмы. На первой тренировке новой команды присутствовали первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, врио главы ЛНР Леонид Пасечник, член Центрального штаба Народного фронта, руководитель проекта «Служба сопровождения ветеранов СВО», военный корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова, руководитель исполкома Народного фронта в ЛНР Анна Еременко.

«Очень важно, что вы участвуете сейчас в воспитании подрастающего поколения. Думаю, что вы больше, чем кто бы то ни было, имеете полное моральное право подавать ему пример. Поэтому большая просьба, чтобы вы и дальше принимали в этом участие. За то, что вы сегодня показываете такой характер и волю — за это вам низкий поклон!», — обратился к участникам команды Сергей Кириенко.

Опыт Народного фронта по организации реабилитационных лагерей «Перезагрузка» для ветеранов — участников СВО в Тульской области на базе РУТБ «Ока» Минспорта России, где постоянно тренируются паралимпийцы, показывает, что их стойкость — важный наглядный пример для тех, кто получил тяжелые увечья в результате боевых действий.

«Тренировки с паралимпийцами по волейболу сидя очень понравились ребятам, и мы привезли сюда паралимпийскую сборную России по волейболу сидя. Сегодня тренер и ребята-спортсмены дают мастер-класс местной команде. Мы закупили мячи, сетки и форму с символикой проекта Народного фронта «Все для победы!». Помощь в этом нам оказал концерн «Гидроприбор». Теперь эта команда будет здесь играть. В конце апреля будет кубок России по волейболу сидя, где ребята смогут принять участие. Для них это невероятно важно», — отметила Ирина Куксенкова.

Профессиональные паралимпийцы по игре в волейбол сидя приехали из Москвы и специально провели мастер-класс для луганских спортсменов, ветеранов СВО и желающих совершенствоваться в данном виде спорта.

«Мы обязательно будем работать и с тренером, и с командой, приглашать к себе. Сейчас самое главное, что мы смогли привезти все оборудование, необходимое до старта. Все запущено, команда готова работать», — заверил старший тренер паралимпийской национальной сборной по волейболу сидя Минспорта России Александр Овсянников.

Спорт — одно из ключевых направлений реабилитации военнослужащих, получивших тяжелые травмы. Он позволяет вернуться в активную физическую форму, социализироваться, а для многих может стать новым этапом жизни и даже профессией.

«Благодарим всех ребят — это настоящие герои Луганщины, России, которые, не щадя своей жизни, здоровья, своих сил, встали на защиту своей родины. В послании президента мы слышали, что первая наша задача — окружить заботой участников СВО, помочь с трудоустройством, уделить внимание реабилитации. И сегодняшняя встреча — один из шагов в этом направлении. Мы будем обязательно развивать волейбол на территории республики, это процесс реабилитации и возвращения к мирной жизни наших героев», — сказал Леонид Пасечник.