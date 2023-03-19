В учениях НАТО в Норвегии разглядели сигнал Путину

Focus: учения НАТО в Норвегии Joint Viking призваны послать сигнал Путину

Учения НАТО Joint Viking, которые прошли на территории Норвегии, призваны послать сигнал президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет немецкий журнал Focus.

«Военные маневры в этом году имеют особое значение: учения НАТО посылают ясный сигнал президенту России Владимиру Путину», — считают авторы материала.

Они указали, что участвовавшие в учениях военные отрабатывали сценарий, который схож с событиями, развернувшимися в Крыму в 2014 году. При этом возможности гипотетического противника, а также численность его армии практически соответствовали потенциалу сил России в данном регионе.

Joint Viking — это учения, которые проходят на севере Норвегии дважды в год. В этом году, как отмечает Focus, они состоялись в период с 9 по 18 марта. Утверждается, что в Joint Viking участвовали 20 тысяч военных из Норвегии, а также военнослужащие из еще восьми стран. В их числе — Франция, Германия, Канада и США.