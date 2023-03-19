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19:18, 19 марта 2023Интернет и СМИ

В учениях НАТО в Норвегии разглядели сигнал Путину

Focus: учения НАТО в Норвегии Joint Viking призваны послать сигнал Путину
СюжетУчения НАТО:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Учения НАТО Joint Viking, которые прошли на территории Норвегии, призваны послать сигнал президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет немецкий журнал Focus.

«Военные маневры в этом году имеют особое значение: учения НАТО посылают ясный сигнал президенту России Владимиру Путину», — считают авторы материала.

Они указали, что участвовавшие в учениях военные отрабатывали сценарий, который схож с событиями, развернувшимися в Крыму в 2014 году. При этом возможности гипотетического противника, а также численность его армии практически соответствовали потенциалу сил России в данном регионе.

Joint Viking — это учения, которые проходят на севере Норвегии дважды в год. В этом году, как отмечает Focus, они состоялись в период с 9 по 18 марта. Утверждается, что в Joint Viking участвовали 20 тысяч военных из Норвегии, а также военнослужащие из еще восьми стран. В их числе — Франция, Германия, Канада и США.

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Варвара Кошечкина
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