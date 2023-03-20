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03:32, 20 марта 2023Путешествия

Россиянка сравнила отдых в Турции и Египте и выбрала лучшую страну

Блогерша Саша Коновалова рассказала о различиях отдыха «все включено» в Турции и Египте

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова сравнила отдых по системе «все включено» в двух самых популярных у россиян странах — Турции и Египте — и рассказала о различиях. О плюсах и минусах каждой из них она написала в личном блоге на платформе «Дзен».

Путешественница призналась, что считает оба государства достойными отдыха. Так, она подметила, что в Египте, в отличие от Турции, можно отдыхать круглый год и купаться в море даже зимой. Более того, Красное море может похвастаться богатым подводным миром, однако туристам могут встретиться ядовитые и опасные животные, например, акулы или медузы. На Средиземном море, по ее словам, лучше выбирать для отпуска период с мая по октябрь.

«В самых дешевых отелях Египта порой готовят откровенно невкусную еду. Туристы часто на это жалуются. Однако в популярных гостиницах четыре и пять звезд (даже в бюджетном сегменте) со "шведским столом" проблем нет. В Турции же отступили от традиций восточной кухни — чаще всего готовят максимально нейтральную еду. Очень плохое питание встречается крайне редко», — рассказала россиянка.

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По мнению блогерши, в Турции больше современных отелей со стильным интерьером и новой мебелью, тогда как египетские гостиницы подкупают огромной территорией со множеством развлечений: бассейнами, аквапарками, детскими и спортивными площадками. При этом часто в Египте туристам нечего делать за пределами отельных комплексов, кроме как отправиться на экскурсию.

«На территории отелей в Египте всегда чисто, красиво. Но стоит выйти за их пределы — вы увидите мусор, а иногда и разрушенные дома или шумные дороги. Турция же все больше напоминает Европу. Муниципальные службы ежедневно убирают курортные города по утрам. А типичных "торгашей" тут почти не встретишь», — заверила автор блога.

Россиянка заметила, что Турции «удалось привлечь состоятельную публику»: зимой некоторые отели почти на 100 процентов заполнены пожилыми немцами. В Египте отдыхает огромное число соотечественников, а также много поляков, жителей стран СНГ и арабов.

Ранее в марте эта же россиянка раскрыла, что искать варианты проживания в Турции или Египте выгоднее через туроператоров. Блогерша выяснила, что турфирмы заранее выкупают «оптом» места в отелях по оговоренным ценам, а потом перепродают их туристам по более высокой стоимости.

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Дарья Рыбак
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