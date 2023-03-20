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19:54, 20 марта 2023Интернет и СМИ

30-летняя блогерша умерла через два дня после записи видео о головной боли

TikTok-блогерша Джиан Томас из Великобритании умерла в возрасте 30 лет
Jehane Thomas

Jehane Thomas. Кадр: @jehane_x / TikTok

Популярная TikTok-блогерша из Великобритании Джиан Томас умерла в возрасте 30 лет. Как сообщает Daily Mail, на протяжении двух лет женщина страдала от мигреней, а за несколько дней до смерти опубликовала видео, в котором жаловалась на головную боль.

В течение нескольких месяцев Томас рассказывала в TikTok о своей болезни: ей диагностировали неврит зрительного нерва. «Я не могу поднять голову без того, чтобы меня не тошнило, и не могу ходить. Меня приходится возить везде. Вот насколько сильна эта боль», — делилась она в последнем ролике, опубликованном за два дня до смерти.

Видео было записано в больнице, где блогерша ожидала операции. В ролике Томас также сообщила, что вернулась туда вскоре после предыдущей госпитализации, так как дома ее состояние ухудшилось.

Близкие блогерши признались, что ее смерть стала для них полной неожиданностью, несмотря на длительную болезнь девушки. У Томас осталось двое детей. Причина ее смерти в материале не раскрывается.

Томас жила в городе Донкастере в Великобритании. На ее страницу в TikTok было подписано около 70 тысяч человек. В профиле блогерша рассказывала о повседневных делах и воспитании сыновей, а также о своей болезни.

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Оксана Петина
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