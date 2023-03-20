Четверо украинских военных погибли в учебном центре под Черниговом

Четверо солдат ВСУ погибли в учебном центре «Десна» под Черниговом из-за разрыва снаряда

Четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли в учебном центре Десна в Черниговской области в результате незапланированной детонации снаряда, сообщает Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на государственное бюро расследований республики (ГБР).

«По предварительным данным, 18 марта во время штатных стрельб в воинской части в Черниговской области сдетонировал снаряд. В результате взрыва погибли четыре солдата», — сообщили в ведомстве.

Там также отметили, что возбудили уголовное дело по факту нарушения правил обращения с оружием и начали расследование.

Ранее стало известно, что в украинском городе Львове покончил с собой курсант университета МВД Украины. По данным следствия, молодой человек 2004 года рождения совершил самоубийство во время дежурства. Он скончался по дороге в больницу.