Молодая россиянка ложно обвинила отчима в развратных действиях и попала под суд

Жительницу Набережных Челнов отдали под суд за ложный донос о разврате со стороны отчима

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела 25-летней жительницы Набережных Челнов, ложно обвинившей отчима в разврате. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении ведомства по Республике Татарстан.

Женщину отдали под суд за совершение преступления, предусмотренного статьей 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»).

По версии следствия, в ноябре 2022 года обвиняемая приехала погостить к матери и отчиму. Во время застолья между ней и мужчиной произошел конфликт, после чего она решила его наказать. Обвиняемая вызвала сотрудников полиции и сообщила, что в 2011 году отчим якобы совершал в отношении нее развратные действия.

На следующий день женщина попыталась отозвать заявление, однако следователи провели проверку по фактам, изложенным в нем, которые не подтвердились. После чего заявительницу привлекли к уголовной ответственности.

Женщина полностью признала свою вину.