В Турции оценили объем экспортных поставок по газовому хабу

Глава Минэнерго Турции Донмез оценил объем экспорта по газовому хабу в 40 млрд кубометров

Глава Минэнерго Турции Фатих Донмез в эфире телеканала TRT оценил объем экспортных поставок по газовому хабу в 40 миллионов кубических метров природного топлива. Его слова приводит ТАСС.

Министр также указал, что хаб может начать работу в течение года. Он призвал не расценивать Турцию только как транзитера.

«Она будет страной, где будет расположен центр международной торговли газом, и создать его планируется в течение года», — подчеркнул Донмез.

Он также пояснил, что функционирование хаба будет регламентироваться турецким законодательством, поправки в законы, вероятно, будут внесены после выборов президента, которые запланированы на 14 мая. Они были одобрены в профильной комиссии, теперь поправки предстоит принять парламенту.

В октябре 2022 года стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорился с российским лидером Владимиром Путиным о создании газового хаба в республике. По словам Эрдогана, Европа сможет получать российское топливо через Турцию.

