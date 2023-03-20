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05:47, 20 марта 2023Экономика

В Турции оценили объем экспортных поставок по газовому хабу

Глава Минэнерго Турции Донмез оценил объем экспорта по газовому хабу в 40 млрд кубометров

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

Глава Минэнерго Турции Фатих Донмез в эфире телеканала TRT оценил объем экспортных поставок по газовому хабу в 40 миллионов кубических метров природного топлива. Его слова приводит ТАСС.

Министр также указал, что хаб может начать работу в течение года. Он призвал не расценивать Турцию только как транзитера.

«Она будет страной, где будет расположен центр международной торговли газом, и создать его планируется в течение года», — подчеркнул Донмез.

Он также пояснил, что функционирование хаба будет регламентироваться турецким законодательством, поправки в законы, вероятно, будут внесены после выборов президента, которые запланированы на 14 мая. Они были одобрены в профильной комиссии, теперь поправки предстоит принять парламенту.

В октябре 2022 года стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорился с российским лидером Владимиром Путиным о создании газового хаба в республике. По словам Эрдогана, Европа сможет получать российское топливо через Турцию.

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Марина Совина
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