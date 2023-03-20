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08:46, 20 марта 2023Силовые структуры

Рецидивист зарезал бывшую жену в российском городе

В Калуге рецидивист зарезал бывшую жену во время конфликта, он задержан, возбуждено дело

Фото: Александр Демченко / РИА Новости

В Калуге задержан рецидивист по подозрению в убийстве бывшей жены. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

В отношении 59-летнего жителя Калуги возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 18 марта бывшие супруги находились в квартире дома на улице Тарутинская. Между ними вспыхнул очередной конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес 55-летней женщине смертельные ножевые ранения, от которых она скончалась на месте.

С подозреваемым проводятся следственные действия, назначены экспертизы. Соседи рассказали следователям, что бывшие супруги постоянно ссорились и дрались. Калужанин ранее был судим за убийство.

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Любовь Ширижик
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